Magali Loisel, nouvelle greffière de Nicolet

Me Magali Loisel deviendra la nouvelle greffière municipale de Nicolet dans quelques semaines.

Les membres du conseil municipal de Nicolet viennent d’arrêter leur choix de la personne pour assurer la direction du greffe et des affaires juridiques de la municipalité.

« Je suis très heureux que nous ayons trouvé une personne avec un bagage d’expérience aussi intéressant. Je lui souhaite la plus cordiale bienvenue dans notre équipe », a souligné le directeur général, Mathieu Audet, lors de la séance régulière du conseil municipal.

Avocate généraliste et médiatrice, Me Loisel occupait le poste de greffière à la MRC des Maskoutains. Elle a aussi été chef de division à la cour municipale de la Ville de Mercier et greffière de la cour municipale de la Ville de Trois-Rivières. De plus, elle compte des années en pratique privée à son compte.

Me Loisel prendra la tête de l’équipe de la direction du greffe et des services juridiques à compter du 14 mars.