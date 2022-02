50 000 $ pour le Centre d’amitié autochtone de La Tuque

Une aide financière de près de 50 000 $ a été accordée au Centre d’amitié autochtone de La Tuque. Cet appui, provenant du programme Fonds Accès Justice (FAJ), permettra la mise en œuvre du projet Tipaskonikewin (qui signifie « justice » en langue atikamekw).

C’est la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, qui en a fait l’annonce au nom du ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette.

Le FAJ a pour mandat de soutenir des actions qui ont pour objectif d’améliorer, dans la collectivité, la connaissance et la compréhension du droit ou du système de justice québécois ainsi que son utilisation.

Ce soutien financier vise à bonifier l’expertise du personnel actif au sein du Centre d’amitié autochtone de La Tuque concernant les droits et le système de justice québécois en vue de mieux répondre aux besoins de la communauté atikamekw à qui il propose ses services.

Des formations seront conçues sur mesure et offertes selon les besoins, au bénéfice de la population locale et des divers partenaires locaux visés par la justice, notamment les avocates et avocats et les procureures et procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

« Le Centre d’amitié autochtone de La Tuque (CAALT) est un organisme très dynamique, qui innove par ses pratiques et qui soutient nombre de familles et d’individus. Les liens de confiance qui unissent le personnel du Centre et les bénéficiaires sont beaux à voir. En signe de reconnaissance du travail des intervenantes et intervenants du CAALT, je suis très contente d’annoncer cette aide qui permettra de mieux les outiller pour répondre aux besoins des personnes qui ont des dossiers judiciaires », précise Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette–Saint-Maurice.