Martin Francoeur désigné candidat du Parti libéral du Canada dans Trois-Rivières

Martin Francoeur a officiellement été désigné candidat officiel du Parti libéral du Canada pour la circonscription de Trois-Rivières, en prévision des prochaines élections fédérales.

Entouré de Steven Guilbeault, député de Laurier – Sainte-Marie, et de François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice–Champlain, le candidat a pris part à une activité d’investiture qui a eu lieu au parc de l’Île Saint-Quentin.

« Dans mon esprit, il est clair que la place du député de Trois-Rivières à Ottawa ne doit pas être dans l’opposition officielle, encore moins dans le deuxième ou le troisième parti d’opposition. La place du député de Trois-Rivières à Ottawa, c’est au sein du gouvernement! Ça ne s’est pas produit depuis 1993 », a rappelé Martin Francoeur.

Celui-ci s’est dit prêt à entrer en action peu importe le moment où seront déclenchées les prochaines élections fédérales. Une équipe d’organisateurs bénévoles aguerris entoure déjà le candidat, en prévision de la campagne électorale à venir.

Martin Francoeur s’est dit interpellé par plusieurs enjeux importants pour la ville de Trois-Rivières et pour la région.

« J’ai la conviction que c’est comme député libéral que je serai le mieux placé pour y travailler », insiste-t-il. « Il est nécessaire d’avoir une voix forte pour s’assurer que Trois-Rivières sera toujours dans les plans du gouvernement fédéral et de VIA Rail pour le train à grande fréquence. Une voix forte pour soutenir le développement du Port et de l’Aéroport de Trois-Rivières, pour venir en aide aux entreprises et aux événements locaux, aux commerces et aux institutions qui sont aux prises avec un manque de main-d’œuvre préoccupant. Une voix forte pour porter celle des milliers de familles victimes de la pyrrhotite. Ou pour poursuivre le travail de réanimation de notre lieu historique national, celui des Forges du Saint-Maurice! », a fait valoir le candidat libéral.

Martin Francoeur est né à Trois-Rivières, y a étudié et y travaille toujours.