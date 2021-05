Marianne Mathis sera candidate aux élections municipales dans le district des Rivières

Marianne Mathis a annoncé aujourd’hui sa candidature aux élections municipales, dans le district des Rivières, à titre de candidate indépendante.

Après plusieurs années à travailler de concert avec le monde municipal pour différentes initiatives de développement économique et des collectivités, elle désire être au cœur des discussions politiques afin d’avoir un impact direct sur les décisions et orientations prises par la Ville de Trois-Rivières.

« La pandémie a été une occasion pour moi de réfléchir à la suite de mon engagement professionnel : forte de mon expérience en développement économique régional et en aménagement du territoire, je désire maintenant poursuivre mon implication de manière plus concrète, et la politique municipale est pour moi la suite logique de mon implication professionnelle et personnelle. »

Motivée à développer durablement la neuvième plus grande ville au Québec, Marianne Mathis estime que l’après-pandémie sera une occasion unique de construire une ville axée sur les besoins des citoyens.

Au cours des 15 dernières années, la Ville a consolidé ses infrastructures pour rayonner à travers le Québec et attirer des visiteurs de partout, ajoute la canditate, un amphithéâtre, un colisée et des événements d’envergure internationale. Ces retombées économiques sont importantes pour la ville. Mais puisque la Ville s’est donné comme vision stratégique de rayonner par sa qualité de vie à l’horizon 2030, il faut que nos actions soient alignées en faveur de cette qualité de vie, pour garder nos résidents et en attirer de nouveau.

Dorénavant, il faut placer le citoyen qui habite Trois-Rivières au cœur des préoccupations, en créant des milieux de vie agréables, accessibles et sécuritaires à longueur d’année.

Développement économique

Marianne Mathis travaille dans le domaine du développement économique et des collectivités depuis plus de dix ans. Diplômée à la maîtrise en géographie de l’Université Laval, elle dirige sa propre entreprise de services-conseils qui appuie les MRC dans le développement de leur aménagement du territoire.

Dans les dernières années, elle a notamment été mandatée par la Ville de Trois-Rivières pour réaliser son Plan de développement de la zone agricole et son Plan d’agriculture urbaine.

Depuis quatre ans, Mme Mathis est également chargée de projets chez GROUPÉ Mauricie-Rive-Sud, un organisme dédié au développement économique de la région, où elle accompagne des entrepreneurs dans l’innovation, le développement et la mise en place de technologies vertes.

Elle a aussi été directrice générale du Marché Godefroy, à Bécancour, de 2016 à 2018.

Native de Bécancour, elle habite à Trois-Rivières depuis huit ans et est mère de deux enfants.