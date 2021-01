Ottawa achète 20 millions de doses supplémentaires du vaccin de Pfizer

En point de presse ce mardi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé l’acquisition de quelque 20 millions de doses supplémentaires du vaccin contre la COVID-19 de la firme pharmaceutique Pfizer. Ces nouvelles doses sont attendues au cours du printemps.

« Entre avril et juin, nous aurons assez de doses pour vacciner jusqu’à 20 millions de personnes. Avec cette nouvelle, on se rapproche encore plus de notre objectif qui est de vacciner tous les Canadiens d’ici l’automne », a souligné le premier ministre.

Au total, les ententes conclues avec Pfizer et Moderna permettront au Canada d’obtenir 80 millions de doses de vaccin au cours de 2021.

Le premier ministre a profité de la tribune pour annoncer que la frontière canado-américaine demeurera fermée pour encore 30 jours.

Remaniement ministériel

Justin Trudeau ne pouvait passer sous silence le remaniement ministériel. Soulignons que le ministre François-Philippe Champagne succède à Navdeep Bains à la tête du ministère de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. C’est le ministre Marc Garneau qui siègera aux Affaires étrangères.

Grandement questionné sur le sujet, notamment à savoir si le présent remaniement était en vue de possibles élections dans les prochains mois, le premier ministre a été sans équivoque: « Nous ne voulons pas d’élection. Nous sommes dans un parlement minoritaire.On ne contrôle pas ce que les autres parties vont faire, mais nous, nous allons rester concentrer sur la prospérité et la sécurité des Canadiens », a conclu le premier ministre Justin Trudeau.