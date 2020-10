À Shawinigan, le nouveau permis de dépôt de neige sera payant

Un ramassage de la neige coûte près de 1 800$ de l'heure En 2018: 1 972 000 $

En 2019: 2 500 000 $

En 2020: 2 640 000 $ (estimé) Les coûts d’opération sont de près de 1 800 $ de l’heure pour une équipe de ramassage (machineries et opérateurs), soit environ 75 000 $ par nuit d’opération et environ 375 000 $ par 20 cm de neige ramassés. Pour chaque mètre carré, on estime le coût de ramassage à plus de 6 $.