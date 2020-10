Site de la Marina de Grand-Mère et du parc des Papetiers: la Cité de l’énergie à la gestion

La Ville de Shawinigan s’est entendue avec la Cité de l’énergie afin de lui confier le mandat de gestion et d’animation du site de la Marina de Grand-Mère et du parc des Papetiers.

« C’est une excellent nouvelle pour la population que de voir la Cité de l’énergie s’installer dans le secteur Grand-Mère. L’organisme a l’expérience et l’expertise nécessaires pour mettre en valeur ce site récréotouristique et patrimonial », s’exprime le maire de Shawinigan Michel Angers. « La Cité de l’énergie aura l’occasion de développer cet attrait en collaboration avec le gestionnaire de la Marina de Grand-Mère, Gestion Nauti-Cités Inc., ainsi que Culture Shawinigan pour faire de ce lieu un endroit prisé par les citoyens et les touristes. »

Une offre complémentaire



La Cité de l’énergie accueille avec enthousiasme cette occasion d’ajouter un nouveau site où elle pourra déployer sa mission de faire connaître, de mettre en valeur et d’éduquer le public sur l’histoire, le patrimoine et le développement industriel de Shawinigan.



« Nous sommes très heureux de pouvoir nous installer en bordure de la rivière Saint-Maurice, dans le secteur Grand-Mère. C’est un lieu inspirant qui nous permettra de déployer tout le savoir-faire de l’organisme », indique la présidente, France Brisson, présidente de la Cité de l'Énergie. « Nous voyons cela comme une opportunité de plus pour valoriser l’art et la culture et pour faire rayonner notre ville. Notre premier projet est déjà bien identifié, soit celui de trouver un restaurateur pour la capitainerie. Pour nous, c’est déjà parti ! »

Le site de la Marina de Grand-Mère et du parc des Papetiers est situé sur les terrains de l’ancienne usine Laurentide. Il comprend une marina de 99 quais, un parc, une promenade et une tour d’observation.