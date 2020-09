COVID-19: « Le Québec vient dentrer dans la deuxième vague », selon Horacio Arruda

La vice-première ministre du Québec Geneviève Guilbault, accompagnée d'Horacio Arruda, a tenu un point presse tenant lieu de bilan à la vaste opération policière OSCAR (Opération systématisée comportements à risque) de contrôle, à la suite des mesures plus restrictives énoncées par Québec. Ces interventions ont été "un franc succès", a précisé la ministre. De son côté, le Dr Arruda a annoncé que le Québec venait d'entrer dans la seconde vague, vu les chiffres de cas recensés hier et aujourd'hui.

Geneviève Guilbault et Horacio Arruda l'ont répété: la situation est de plus en plus inquiétante dans plusieurs régions, sachant que trois d'entre elles sont passées au niveau orange "alerte" hier soir. Mais la tendance à la hausse ne se limite pas à ses dernières: elle est observée dans toute la province.

Ces dernières 24 heures, le Québec a recensé 586 nouveaux cas, pour un total de 68 128 personnes infectées. Une courbe qui n'atteint pas encore le pic de celle du printemps, mais que le Dr Horacio souhaite voir aplatir rapidement, ce qui ne sera pas le cas si les récalcitrants ne se conforment pas aux mesures de santé publique.

« Notre liberté a été très coûteuse à gagner (...). Les régions en jaune peuvent facilement passer à l’orange si les gens continuent à ne pas respecter les mesures », a-t-il fait savoir.

Le risque pour les régions en orange de basculer dans le rouge est fort probable, surtout s'il n'y a pas une limite des contacts sociaux.

Plus de 2206 visites dans les bars et restaurants

Pour prévenir les éclosions dans la restauration, l'opération policière lancée dans tout le Québec en la fin de semaine a amené une trentaine de corps policiers à vérifier que les règles de santé publique sont suivies, notamment dans les établissements licenciés.

L'objectif de 1 000 visites de ces derniers a été doublé, « un franc succès » selon Geneviève Guilbault, avec 2206 visites établissements vérifiés ce week-end.

Ces visites ont donné lieu à 1500 avertissements et avis verbaux, plus de 90 constats ou rapport d'infractions du fait de l'absence de port du masque, du non-respect des distances, de la consommation d'alcool après les heures fixées, de lasurcapacité (restreinte à 50%), plus de 10 personnes par table et l'absence de registre des clients

Bientôt des constats portatifs pour les policiers

« Le fait de voir des policiers rappelle les sanctions possibles », a expliqué la vice-première ministre. C'est aussi un moyen dissuasif pour ceux qui souhaitent poursuivre les partys ou les rassemblements privés.

De plus, Geneviève Guilbault a expliquer travailler sur l'obtention de constats portatifs pour les policiers, afin qu'ils puissent effectuer des contraventions directes et immédiates. « Les policiers ne peuvent pas pas entrer dans la maison sans le consentement du propriétaire, a voulu rassurer la ministre. Mais s'il y a une plainte pour du bruit, le policier peut aller regarder et constater, toujours dans le respect des droits », a-t-elle précisé.

« Le pouvoir est entre vos mains »

Poursuivant sur la même lancée, la ministre de la Capitale-Nationale s'est directement adressée aux habitants de Québec, dont une partie est passée en orange heir soir: « Il est important qu'on garde la capacité dans le réseau de santé, à offrir des traitements à ceux qui en ont besoin, car quand on doit prendre des employés pour gérer la COVID-19, ils peuvent pas faire autre chose. J'appelle à un effort particulier ces prochains jours. Pour cela, il faut y mettre du nôtre, donc limiter pour quelques temps notre vie sociale.»

Elle a poursuivi: « Le pouvoir est entre vos mains, entre les miennes. Je vous demande de le saisir pour stabiliser la situation. Car la hausse de la contagion n'est pas une fatalité, c'est un signal qu'on a le pouvoir de stabiliser les choses ».

Horacio Arruda a conclu: pour atteindre ces objectifs, il faut collaborer avec la santé publique lorsqu'ils appellent pour retracer les contacts. Par ailleurs, il a rappelé aux personnes asymptomatiques qu'un test négatif ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas transmettre le virus.