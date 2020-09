Réfection de l’aréna Émile-Bédard: Shawinigan rejette les soumissions du 2e appel d'offres

Le conseil a rejeté, à la séance publique d’hier soir, les soumissions reçues dans le cadre d’un deuxième appel d’offres portant sur la réfrigération, la mise à niveau des systèmes mécaniques et travaux connexes à l’aréna Émile-Bédard. Cinq soumissions ont été reçues et la plus basse soumission conforme dépasse de 15 % les montants du règlement d’emprunt affecté à ces travaux.

En fait, cette soumission dépasse de plus de 1,2 M$ l’estimation et nécessiterait un nouveau règlement d’emprunt de 734 184 $ ainsi que des investissements supplémentaires de 745 000 $.

« Notre intention était de profiter d’une subvention de 800 000 $ pour un nouveau système de réfrigération. Cependant, avec les coûts que nous avons obtenus, on se retrouve avec un projet de mise à niveau d’un vieil édifice à un prix équivalent d’un aréna flambant neuf », explique le maire Michel Angers.

Le coût pour la Ville du projet de réfection de l’aréna Émile-Bédard s’élève actuellement à 4,2 M$ alors que la construction d’un nouvel aréna, subventionné à 50 % par le provincial, coûterait entre 4,5 M$ et 5 M$.

Analyse des besoins à l’automne 2020

Comme il était prévu que l’aréna Émile-Bédard ne serait pas disponible pour la saison 2020-21, les heures de glace de toutes les équipes de hockey et de tous les clubs de patinage artistique ont été réaménagées aux arénas Gilles-Bourassa, de Grand-Mère et du Centre Gervais Auto.

Avant de démarrer un projet pour la construction d’un 4e aréna à Shawinigan, le conseil souhaite qu’une analyse soit réalisée sur les besoins des utilisateurs au cours de l’automne.