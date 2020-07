Port du masque et distanciation : Québec annonce plus d’inspections dans les campings

Les campings seront davantage inspectés pour vérifier si l’obligation du port du masque dans les lieux fermés et la distanciation sociale sont respectés a prévenu hier la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre Geneviève Guilbault.

Après avoir félicité l’ensemble des Québécois pour avoir massivement adopté selon elle le port du couvre-visage depuis qu’il est obligatoire, soit samedi, et qualifié ceux qui s’y sont opposés publiquement de minoritaires, Mme Guilbault s’est dite inquiète de la situation dans les campings.

« Avec le début des vacances de la construction, il y a un brassage de la population, a souligné la vice-première ministre. Dans les campings qui sont ouverts et qui sont très achalandés, on est préoccupés. Les gens sont contents d’en profiter, mais il faut là aussi respecter les consignes de la santé publique. C’est très important. Chaque campeur a une responsabilité individuelle. On évite de se rassembler dans des endroits où on se retrouve à plusieurs. On respecte les règles. Il y aura davantage d’inspections qui vont être faites d’ailleurs. »

Rassemblements privés

Madame Guilbault a aussi souligné que les risques de propagation du virus sont plus importants actuellement dans les rassemblements privés que dans les bars.

La ministre de la Sécurité publique a donné en exemple Montréal où il y a eu 3 lieux qui ont été identifiés comme problématiques sur 934.

Dans les maisons et les logements privés, c’est autre chose selon elle.

« Je rappelle qu’il y a un maximum de 10 personnes lors des rassemblements privés. C’est très important de le respecter. C’est plus propice d’aller chez les gens avec l’été, mais c’est là qu’il peut y avoir un risque important de propagation du virus avec notre entourage, si on ne veut pas revenir en arrière ou affronter une 2e vague plus importante. C’est simple, mais ça nous donne toutes les chances de l’éviter. »