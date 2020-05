Les Forces armées canadiennes soulèvent des problèmes dans les CHSLD du Québec

Ce matin, le rapport des Forces armées canadiennes sur la situation dans les CHSLD et les différentes résidences pour personnes aînées a été rendu public. Au Québec c’est un total de 1350 militaires qui ont été déployés au Québec et ce sont 1050 qui servent directement dans 25 CHSLD au Québec.

Le document fait mention de nombreux problèmes, dont trois généraux qui reviennent souvent : la difficulté dans la gestion des zones de contamination, des problèmes dans l’utilisation des équipements de protection et le manque de personnel. Depuis le début de la pandémie, il a été observé un haut taux d’absentéisme au travail.

Un bref aperçu

Les Forces armées soulignent que ce n’était qu’un aperçu de ce qu’ils ont vu dans les établissements où ils ont été déployés. Au Québec, 2497 des 4139 décès étaient dans des CHSLD. Ceci représente 60 % du total des morts dans la province.

Lors du point de presse, M. Trudeau a écarté pour le moment une enquête nationale sur la situation dans les CHSLD au Canada disant qu'en temps de crise il était primordial de continuer à aider.

Réaction du gouvernement québécois

Le premier ministre du Canada indique durant son point de presse que le Québec avait réitéré sa demande d’aide de l’armée en grosse partie à cause du manque de personnel. Selon le gouvernement du Québec, l’arrivée des troupes a permis de stabiliser la qualité des soins et des services offerts aux personnes âgées plus vulnérables dans la grande majorité des milieux de vie où elles sont présentes.

Le défi du manque de personnel est toujours un enjeu malgré le retour au travail du personnel de la santé qui s’était absenté du réseau en raison de la COVID-19. Québec dit poursuivre ses efforts pour solidifier les équipes sur le terrain.

Situation au Canada

Depuis le début de la pandémie, le Canada a recensé 86 940 cas positifs à la COVID-19, 6 735 décès et 45 765 personnes qui se sont rétablies.