Matériel médical : le premier ministre du Canada demeure confiant d'en recevoir sous peu

Malgré les retards de livraison d’équipement médical, le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau reste confiant et s’attend à recevoir du matériel sous peu.

« Depuis le début, nous travaillons avec les premiers ministres des provinces pour nous assurer qu’ils aient assez d’équipement pour protéger leurs travailleurs du système de santé. Nous sommes très conscients des inquiétudes qu’ont les gens de ne pas en avoir assez pour les jours ou les semaines à venir. C’est pour cela que nous travaillons très fort pour en recevoir et aussi pour commencer à en produire ici », a souligné le premier ministre lors de son point de presse. Il soutient également que les discussions avec les États-Unis se poursuivent.

Questionné à savoir si d’autres commandes destinées au Canada avaient été bloquées par les États-Unis, le premier ministre a souligné que toutes les mesures étaient mises en place pour assurer la livraison du matériel de protection dont les masques. « Nous savons que les biens et services essentiels vont des deux côtés de la frontière. Nous allons donc continuer de travailler avec les États-Unis pour nous assurer que les produits nécessaires à protéger les Canadiens arrivent au Canada », a-t-il ajouté.

Le port du masque: une mesure pour tous

Après avoir laissé entendre que les masques étaient inutiles contre le coronavirus quand on n'est pas malade, la Santé publique du Canada reconnait maintenant que le port du masque, même non médical, peut être une mesure efficace pour tenter de freiner la propagation du virus. Rappelons toutefois que les masques médicaux sont réservés au personnel de la santé uniquement.

Il est tout de même important de comprendre que les masques non médicaux ont leurs limites et qu'ils doivent être utilisés prudemment et que les autres mesures d'hygiène doivent également être respectées.

Si plusieurs pays plaident en faveur du port du masque en public, le premier ministre du Canada a préféré ne pas émettre de recommandations en ce sens.