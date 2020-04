Les premières prestations du gouvernement canadien tomberont dès cette semaine

Justin Trudeau a confirmé ce matin que l'inscription à la Prestation canadienne d'urgence (PCU) sera accessible dès demain sur le site du gouvernement. Selon l'option de réception choisie par le bénéficiaire, le délai variera.

Ce dimanche 5 avril, le bilan canadien affiche désormais 14 426 cas de COVID-19 confirmés et 3015 cas rétablis. Le gouvernement déplore 27 nouveaux décès en 24h, sur un total de 258 personnes mortes depuis le début de la crise.

Dès demain, l'inscription à la PCU proposée par le gouvernement sera ouverte sur le site canada.ca/coronavirus. L'option du dépôt direct assurera un paiement dans les trois à cinq jours après l'inscription. Par la poste, il faudra compter dix jours en moyenne pour la réception effective de l'argent.

Toujours au niveau des aides apportées, ce sont les travailleurs agricoles qui ont été visés lors de ce point de presse: une annonce dans les jours à venir est attendue. En effet, ces derniers comptent sur les travailleurs étrangers temporaires pour mener à bien les récoltes.

Pour ces salariés particuliers, Justin Trudeau a indiqué qu'une quarantaine de deux semaines avant le début de leur emploi sera appliquée. Différentes options sont à l'étude, de même que pour les étudiants en recherche de jobs d'été pour financer leurs études.

Deux astronautes sur Youtube et des enfants en confinement

M. Trudeau a pris l'habitude de conclure son intervention sur une note légère. Efficace ou pas, celle d'aujourd'hui concernait les enfants, qui ont pu recevoir les réponses à leurs questions envoyées au Dr Tam et à Justin Trudeau ce matin.

En guise de remerciements, Justin Trudeau a annoncé que la jeunesse canadienne pourra voir des vidéos des astronautes Jeremy Hansen et David Saint-Jacques s'adressant à eux sur Youtube, plus tard aujourd'hui. "Ils savent ce que c'est d'être confinés et de parler à leurs amis par vidéoconférence. Peut-être ont-ils quelques trucs à partager pour mieux le vivre..."