Le gouvernement Legault va dévoiler les scénarios probables de la crise ce mardi

Dans son point de presse du vendredi 3 avril prochain, le premier ministre du Québec, François Legault a avancé une date pour le dévoilement des scénarios anticipés de la courbe de propagation de la COVID-19. Ces derniers seraient présentés au public ce mardi 7 avril en après-midi.

« Des rencontres sont prévues en fin de semaine entre le gouvernement et la direction de la Santé publique pour finaliser les différents scénarios. Nous visons un dévoiement pour mardi prochain », a indiqué le premier ministre dans son point de presse quotidien.

M. Legault a aussi dressé le bilan de la situation. En date du jeudi 2 avril, on comptait 6101 cas confirmés au Québec. De ce nombre, 429 sont hospitalisés et 122 se retrouvent actuellement aux soins intensifs. Malheureusement, le nombre de décès liés à la COVID-19 a aussi augmenté considérablement, avec 61, soit 25 de plus qu’hier.

« Ces décès ne sont pas tous survenus hier dans la journée. Nous étions en attente de confirmation à savoir s’ils étaient liés, ou non, à la maladie. C’est pourquoi il y a un bond important dans les statistiques d’aujourd’hui », a-t-il expliqué.

Répartition du matériel médical

Lors de son allocution, M. Legault a aussi précisé que son gouvernement aimerait modifier la répartition du matériel médical comme elle est actuellement effectuée par le gouvernement fédéral. « Présentement, le matériel est réparti en fonction de la population de chaque région. Nous aimerions le modifier, car certaines métropoles en ont plus besoin que certaines régions du Québec. On veut donc modifier ça bientôt.»

Toujours dans le secteur médical, M. Legault a affirmé que son gouvernement travaille aussi à l’élaboration d’une prime pour les employés des secteurs essentiels qui ne sont pas touchés par les autres rémunérations annoncées cette semaine. Par exemple, les ambulanciers et les infirmières auxiliaires oeuvrant dans le privé.