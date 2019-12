Budget 2020 à Shawinigan : une hausse de 4,9% par rapport à 2019

Le conseil municipal a adopté hier le budget de la Ville de Shawinigan pour l’année 2020. Les dépenses prévues seront de 98 282 000 $, comparativement à 93 708 000 $ en 2019, pour un écart de 4,9 %.

Le compte de taxes moyen pour une résidence unifamiliale moyenne sera de 2 720,91 $, soit une hausse de 2,24 % sur celui de 2019. Parmi les faits saillants, la péréquation municipale dont bénéficient les citoyens de Shawinigan connaît une baisse significative de près de 1 M$, alors que les frais des matières recyclables et du transport en commun entraînent des hausses respectives de 13,50 $ et de 11,60 $ sur le compte de taxes moyen.

Hausse de la masse salariale pour 2020 avec 1,7M$ en plus

« Nous avons dû faire face à de nombreux défis pour la préparation de ce budget 2020 et nous avons réussi à contenir la hausse du compte de taxes moyen légèrement en deçà de l’Indice des prix à la consommation », reconnaît le maire Michel Angers.

En plus de perdre près de 1 M$ en péréquation, Shawinigan a dû absorber des augmentations de frais incompressibles à plusieurs postes budgétaires. Les matières recyclables coûtent 650 000 $ de plus, le transport en commun est en hausse de 290 000 $, la facture pour la Sûreté du Québec augmente de plus de 255 000 $, la masse salariale du personnel augmente de 1,7 M$ (la plus grosse dépense en 2020, par fonction) et les primes d’assurance sont en hausse de 460 000 $. Finalement, le coût pour le déneigement des rues va atteindre près de 10 % du budget total à 9,6 M$, soit une augmentation de 1,6 M$.