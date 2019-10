Des séances publiques organisées par le CISSS de la Mauricie pour échanger sur la santé et les services sociaux

D’ici quelques jours, le président-directeur général et le président-directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ), messieurs Carol Fillion et Gilles Hudon, et leur équipe entameront une série de huit séances publiques d’information.

L’objectif est d’échanger avec les citoyens sur les sujets qui les préoccupent et d’accorder une attention particulière à leur point de vue.

Place aux échanges

Sans passer outre la présentation succincte des résultats de la dernière année, ils trouvent "primordial" de laisser place aux échanges afin de discuter des enjeux du territoire. Un formulaire est désormais disponible en ligne pour répondre à d'éventuelles interrogations.

Les dates et horaires sont les suivants en Mauricie Centre-du-Québec:

- mardi 8 octobre, 19 h, Salle Soeur-Claire-Perreault de Hôtel-Dieu d’Arthabaska, 5, rue des Hospitalières à Victoriaville;

- mardi 15 octobre, 19 h, Salle Avellin-Dalcourt du Centre de services Avellin-Dalcourt, 450, 2e rue à Louiseville;

- mardi 22 octobre, 19 h, Centre culturel Larochelle, 4 000, boul. de Port-Royal à Bécancour;

- mardi 29 octobre à 19h sur la Place publique du Centre Cloutier-du Rivage, 155, rue Toupin à Trois-Rivières;

- mardi 12 novembre, salle municipale, 33 rue du Pont à Saint-Stanislas;

- mardi 19 novembre, 19 h, Salle Lambert & Grenier du Centre communautaire Sintra Saint-Charles, 960, rue Monfette à Drummondville ;