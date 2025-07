Une soirée de reconnaissance pour les anciens élus de Bécancour

Le 10 juillet, le Jardin des lilas a été l’hôte de retrouvailles pour de nombreux anciens élus de la Ville de Bécancour, dans le cadre d’une soirée reconnaissance qui leur était destinée. Plus de 55 personnes étaient présentes pour cet événement qui a permis de rendre hommage aux anciens maires, mairesses, conseillers et conseillères.

Pour l’occasion, le conseil municipal actuel a souhaité mettre en lumière les maires et mairesses de Bécancour, allant des maires fondateurs des paroisses originales à ceux et celles qui ont assumé cette fonction depuis la fusion de 1965. C’est dans ce contexte qu’une plaque commémorative a été dévoilée et sera installée sur le monument de l’horloge, devant l’hôtel de ville, afin de rappeler aux générations futures l’engagement et le leadership de ces bâtisseurs qui ont guidé Bécancour à travers les décennies.

On y trouve ainsi les noms des 11 maires fondateurs : Pierre Blondin, Jean Turenne, Jean-Baptiste Leblanc, Émilien E. Mercier, Roch Duval, Gérard Bergeron, Émile O. Carignan, Bernardin Deshaies, Pierre-Paul Deshaies, Philippe Bourque et L. Gaston Gaudet). Cette plaque-souvenir se veut aussi une façon de reconnaître le travail de celles et ceux dont la vision, le courage et l’engagement ont façonné les fondations de Bécancour, depuis la fusion de 1965. Ainsi, en plus de L. Gaston Gaudet, on retrouve les noms de Maurice Richard, Gaétane Désilets, Jean-Guy Dubois et Lucie Allard.

Nomination de lieux

Pour les trois plus récents maires de Bécancour, la Ville de Bécancour a posé un geste encore plus symbolique, un acte de reconnaissance et de mémoire, en annonçant que trois espaces aménagés dans des bâtiments municipaux porteront respectivement les noms de Maurice Richard, Gaétane Désilets et Jean-Guy Dubois. Il s’agit d’une façon de souligner l’engagement remarquable, la contribution durable et l’impact positif que ces élus ont eus sur notre communauté.

Tout d’abord, le hall du Bureau d'information touristique portera désormais le nom d’Espace Maurice Richard (maire de Bécancour de 1975 à 1985 et de 1995 à 2012). Fier de ses racines acadiennes et profondément enraciné dans sa communauté, M. Richard a joué un rôle déterminant dans le développement et le rayonnement de la ville, contribuant à en faire une destination accueillante, dynamique et fière. Encore à ce jour, sa vision et son engagement pour le tourisme font de lui un ambassadeur hors du commun pour Bécancour, incarnant l’esprit d’ouverture et de fierté locale.

Quant à la salle de l’aréna Roland-Rheault, l’aréna de Bécancour, elle se nommera dorénavant la Salle Gaétane Désilets (mairesse de Bécancour en 2012-2013). Cette association allait de soi puisque Mme Désilets a marqué la scène du hockey mineur dans la région, tout comme à l’échelle nationale. Son implication remarquable auprès des jeunes et son engagement bénévole reconnu, notamment dans le monde du hockey, a joué un rôle important dans le développement du sport à Bécancour.

Enfin, la salle de réunion située dans l’incubateur industriel du Parc PME Jean-Demers portera maintenant le nom de Salle de rencontre Jean-Guy Dubois (maire de Bécancour de 1986 à 1995 et de 2013 à 2021). Cette nomination était toute naturelle puisque M. Dubois a été l’instigateur de la création cet incubateur destiné aux PME. Ardent défenseur de l'économie locale et confiant du potentiel de Bécancour, son engagement envers le développement économique a d’ailleurs contribué à positionner Bécancour comme un pôle d'innovation et d'entrepreneuriat.

Des noms de rues à saveur historique

Toujours en marge du 60e anniversaire de Bécancour, la Ville entend nommer certaines rues en l’honneur de 9 des 11 maires fondateurs et d’anciens élus bécancourois. Ces nominations toponymiques se feront au Plateau Laval, étant donné que le secteur Sainte-Angèle accueille déjà dans ses thématiques des rues aux noms de fleurs et de personnages associés à la politique bécancouroise.

Ainsi, les nouvelles rues, créées au fil du développement résidentiel, porteront désormais les noms de ces bâtisseurs, en reconnaissance de leur rôle essentiel dans la fondation et l’évolution de Bécancour. Cette initiative vise à souligner officiellement l'engagement, le leadership et la contribution déterminante de ces premiers élus municipaux, qui ont posé les bases de la communauté dynamique telle que nous la connaissons aujourd’hui. Ces noms, inscrits dans l’espace public, permettront non seulement de leur rendre hommage, mais aussi de transmettre leur héritage aux générations futures.