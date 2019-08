Néomédia s'exprime sur l'avenir des médias à Québec

C'est ce lundi qu'ont débuté, à Québec les travaux de la Commission parlementaire portant sur l’avenir des médias d’information. Pour l'occasion, le groupe de presse Néomédia, propriétaire de L'Écho de Trois-Rivières, a été invité à s’exprimer sur le sujet tout comme le feront les géants médiatiques de la province que sont Québecor, La Presse, Transcontinental, La Gazette et plusieurs autres.

Durant les cinq jours que dureront les auditions, près d’une quarantaine d’intervenants issus du monde des médias seront invités à prendre la parole pour démontrer l’importance de la presse nationale et locale en présentant leur mémoire et en proposant diverses solutions pour contrer la crise qui touche actuellement les médias.

Le seul groupe de presse 100% numérique, Néomédia, s'adressera à l’Assemblée nationale le mercredi 28 août en avant-midi. « En tant que groupe de presse présent sur le marché depuis près de 13 ans, c'est un honneur pour Néomédia d'avoir été considéré pour cette Commission et par conséquent, de représenter les médias régionaux de la province », souligne Claude Poulin, président de Néomédia. « La tenue de cette Commission est une excellente nouvelle pour l'ensemble des médias d'information. Elle démontre la volonté du gouvernement de s'impliquer dans la crise actuelle et prouve une fois de plus le rôle crucial des médias dans la démocratie.»

C'est par le biais du président Claude Poulin et de la directrice générale, Patricia-Ann Beaulieu que Néomédia prendra la parole tout de suite après le Groupe Capitales média. « C'est une belle opportunité pour Néomédia de participer à cette Commission et de présenter notre vision pour l’avenir des médias. Le fait d'avoir été considéré vient confirmer la force et la pertinence de notre groupe de presse bien présent en région et partout à travers le Québec. Cette Commission est si importante, cruciale et déterminante pour l’avenir des médias », souligne la directrice générale.

L'ensemble des représentations seront transmises en direct sur le site Web de l'Assemblée nationale, tout au long des auditions.