Lucie Allard rencontre les élus de la ville de Bécancour

Lucie Allard, candidate du Parti québécois dans Nicolet-Bécancour, rencontrait hier les membres du conseil municipal de la Ville de Bécancour afin de répondre à leurs interrogations et de présenter la position de son parti sur certains enjeux régionaux et municipaux.

Au sujet du doublement de l’autoroute 55, madame Allard a mentionné qu’elle jugeait ce dossier prioritaire et qu’elle deviendrait « la députée la plus "achalante" qui soit pour sa concrétisation ». Il s’agit pour elle de travaux nécessaires qui représentent un enjeu de sécurité de taille, notamment la portion entre St-Grégoire et St-Célestin. Elle a rappelé que les derniers investissements importants dans ce dossier avaient été réalisés par le PQ, qui avait reconnu l’importance de ces travaux et tenu ses engagements.

Concernant le traitement des dossiers soumis à la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), le Parti québécois fait de l’accélération des procédures l’une de ses 6 mesures phares pour soutenir et développer l’agriculture. « Il faut simplifier le processus et l’assouplir pour qu’il réponde rapidement aux besoins spécifiques de chaque région », a mentionné Lucie Allard.

Dans le même souci de décentralisation, le PQ propose d’élaborer une loi-cadre sur la régionalisation : « les régions doivent avoir une réelle autonomie dans le choix de leur modèle de concertation régionale » expliqué celle qui est présidente du Conseil d’administration du CLD de la MRC de Bécancour depuis 2016. « Le PQ propose de redonner la pleine possession de leurs moyens aux régions. Ainsi, elles auront chacune un sous-ministre, relevant du premier ministre, dont le rôle sera d’assurer la coordination des fonds publics investis selon les besoins du milieu », explique madame Allard.

Face aux interrogations des élus dans le domaine de la santé, Lucie Allard a résumé l’approche de son parti, qui repose encore une fois sur la décentralisation : « rapprocher les lieux de décisions des patients, préserver les corridors naturels de services, ça veut dire, par exemple, qu’un patient de Bécancour continuera de recevoir des services à Trois-Rivières même si on décentralise les lieux de décisions vers la région 17. Je m’y engage formellement et j’ai reçu des engagements fermes de mon parti à ce sujet. »

Quant au dossier de la fibre optique qui s’éternise à Bécancour, Lucie Allard se désole que le gouvernement n’ait pas versé un sou de la subvention de 5 249 423 $ millions promis en novembre 2017. Elle assure que toutes les ententes signées par Québec à ce sujet seront respectées par un gouvernement du Parti Québécois et que celui-ci livrera la marchandise, car « la population a trop attendu et c’est difficile de faire pire que le parti libéral dans ce dossier », a conclu Lucie Allard.

Dans le cadre de sa campagne électorale, Lucie Allard rencontre les élus municipaux et les organismes de Nicolet-Bécancour « car aller à la rencontre des gens, ça fait partie des ingrédients indispensables lorsque nous prétendons vouloir représenter les intérêts des citoyens et citoyennes d’un comté », a-t-elle déclaré.