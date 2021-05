L'amour n'a ni sexe ni couleur

C’est la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Même si ces causes sont indispensables à défendre, l'appellation n’en est, selon moi, pas très juste, ce ne sont pas des “phobies”. Bref, ceci est un autre débat.

Depuis plusieurs années maintenant, les droits de la communauté homosexuelle, transsexuelle et bisexuelle sont de mieux en mieux défendus et reconnus, notamment au Québec où la loi permet le mariage entre deux personnes de même sexe depuis 2005. À titre d’exemple, en France le « mariage pour tous » n’est légal que depuis 2013. À ce jour, il est reconnu dans presque une trentaine de pays à travers le monde.

Cependant, il ne faut pas oublier que ce n'est pas aussi simple partout, encore une dizaine de pays appliquent la peine des morts aux personnes ayants des relations homosexuelles.

Chaque année depuis 2005, la journée du 17 mai vise à sensibiliser les citoyens du monde à respecter les homosexuels, les transsexuels et les bisexuels. Cette date a été choisie symboliquement afin de commémorer le jour où l’Organisation Mondiale de la Santé a cessé de considérer l’homosexualité comme une maladie mentale, et ce, en 1990. Il n’est jamais trop tard.

Je me questionne aujourd’hui: pourquoi est-ce si compliqué de dévoiler à ses proches qui est la personne qu’on aime? L’amour n’est il pas universel? Il n’a ni couleur ni sexe que je sache.

Alors, vous qui me lisez aujourd’hui, si vous connaissez une personne qui est amoureuse, ne lui demandez pas quel est le sexe de sa moitié, demandez-lui simplement si elle est heureuse.

Le combat n’est pas fini et c’est pour cette raison que cette journée existe. Nous avons tous notre part à faire pour que tous les résidents du monde se sentent à leur place et en sécurité, peu importe leur orientation sexuelle et leur genre.