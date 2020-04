Crise du coronavirus: comment est votre situation financière?

Voilà maintenant un bon mois que la crise du coronavirus a officiellement cours au Québec. La fermeture des entreprises et des commerces, sauf les essentiels, a entraîné des mises à pied massives.

Les gouvernements, tant fédéral que provincial, ont multiplié les programmes d'aide aux individus et au milieu des affaires mais il en demeure pas moins que les dépenses courantes minimales de base pour vivre (se nourrir et de loger) doivent être assumées sans compter les autres obligations financières inévitables (paiements pour la voiture, carte de crédit, etc.)

Notre question de sondage du jour: comment est votre situation financière actuelle? Répondez en cliquant ici.