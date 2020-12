La magie des Fêtes s’invite à la pédiatrie de l’Hôpital de Trois-Rivières

Mélanie Diamond, une consultante pour la compagnie pharmaceutique Auropharma, vient d’amener la magie des Fêtes aux tout-petits qui passeront Noël en pédiatrie au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières.

En ce temps de pandémie, où le nombre de visites est limité et où les restrictions sont à leur apogée, Mme Diamond s’est s’assurer que les petits malades pourront, à défaut de pouvoir être à la maison, profiter des Fêtes en décorant la pédiatrie comme il se doit.

Respectant les normes et prenant soin de consulter l’équipe médicale sur place, elle a apporté sapin, lumières et décorations pour chacune des chambres afin de leur offrir ce petit remède pour l’âme, pour passer un joyeux Noël plein de magie, malgré la pandémie et leurs « gros bobos ».

Et ce n’est que le début pour Mélanie Diamond, qui entend bien poursuivre sa mission l’an prochain. Elle souhaite munir davantage la pédiatrie de cette féerie qu’elle juge comme un antidote bienfaiteur pour le moral de ces enfants qui aimeraient plutôt être dans le confort de leur foyer, entourés des siens, mais que la maladie à ce moment, n’aura pas pris de pause.

« Cette année, donner au suivant prend encore plus son sens pour moi. La détresse des gens étant criante et grandissante! Je me suis dit que pour les enfants et le personnel soignant, la magie de Noël devait quand même être présente… Quelques lumières, un beau sapin et des petits lutins sauront créer une certaine féerie… Pour moi, c’est ça le bonheur à Noël », souligne Mme Diamond.

Natacha Bolduc la chef de service parents-enfants - zone centre au CIUSSS MCQ, a été touchée.

« Un grand merci à Mme Diamond pour le don de décorations de Noël à la pédiatrie de Trois-Rivières. Ce geste est très apprécié et saura égayer les enfants et leurs familles qui doivent passer un séjour en pédiatrie durant la période des fêtes. C'est déjà difficile pour un enfant d'être hospitalisé, et encore plus pendant cette période! Alors, avec l'environnement décoré pour l'occasion, les tout-petits auront un peu de réconfort. Aussi, disons-le, cela égaie le milieu de travail des employés. Un grand merci sincère! »