Club de lecture d’été TD : les enfants de la Mauricie pourront "conter" sur la lecture

Un programme bilingue de lecture d’été pour les enfants de tous âges, commandité par le Groupe Banque TD, a officiellement été lancé cette semaine. Ainsi, cet été, les enfants de la région pourront participer au Club de lecture d'été TD en ligne, afin de prendre goût au plaisir de la lecture tout en conservant les compétences acquises tout au long de cette année scolaire particulière.

Les enfants inscrits auront la chance de voter au duel des livres, d’écrire des critiques littéraires, de lire et rédiger des blagues en plus de découvrir la bande-dessinée créée et illustrée par Yves Bourgelas spécialement pour le Club. Pour tous les détails, rendez-vous au clubdelecturetd.ca/.

Une douzaine de bibliothèques participantes

Depuis 1997, le Club de lecture d’été TD propose à des milliers d’enfants de se plonger dans la lecture d’été gratuitement. Pour l’édition 2020, le Club compte sur la participation de plus de 80 bibliothèques publiques en Mauricie et Centre-du-Québec, dont les suivantes, à Shawinigan et Trois-Rivières:

- les six bibliothèques de Shawinigan: Fabien-LaRochelle; Bruno-Sigmen; Hélène-B.-Beauséjour; Lac-à-la-Tortue; Saint-Gérard-des-Laurentides et Saint-Jean-des-Piles.

- les six structures de Trois-Rivières: La Franciade; Maurice-Loranger; Aline-Piché; Gatien-Lapointe; Simone-L-Roy et le réseau BIBLIO CQLM.

Grâce à ce programme, les enfants de tous âges et de toutes aptitudes peuvent participer à diverses activités, explorer leurs goûts littéraires, développer une réelle passion pour la lecture, cultiver leur imagination et visionner des capsules vidéo. Le Club de lecture d’été TD favorise la confiance et accueille les participants au sein d’une communauté unique.

Le club a sélectionné une foule de livres jeunesse pour tous les goûts. Vous les trouverez dans la section Livres vedettes.