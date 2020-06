De nouvelles places au camp de jour du CSAD

Plus tôt ce matin, l’Association des camps du Québec a annoncé un changement des ratios pour les camps de jour cet été. Cela signifie veut dire qu'avec le même nombre d’animateurs, il sera possible d'accueillir plus d’enfants pour cet été. Pour le camp de jour du Complexe sportif Alphonse-Desjardins, la capacité de nombre d’enfants passe de 70 à 133 par semaine.

« Les inscriptions pour l’été avaient été comblées en moins de 2 heures la semaine dernière, explique Judith Picard, responsable du camp. Nous avons une liste d’attente de 40 enfants. Malgré tout, cela nous permet de prendre des inscriptions supplémentaires pour offrir un service aux parents ».

Les parents désirant inscrire leur enfant au camp de jour grâce aux nouvelles places pourront le faire dès demain à 8h30 à partir du site web du Complexe sportif Alphonse-Desjardins.

Bien que la logistique soit complexe pour les camps cet été, le CSAD reste confiant que les enfants qui fréquenteront le camp ne remarqueront pas qu’ils sont à 2 mètres l’un de l’autre « tellement le plaisir sera au rendez-vous » assure la direction.