Un nouveau partenariat avec l’organisme Lis avec moi

Les créateurs de la bande dessinée Dans la tête de François et de la nouvelle série jeunesse Les gentils chenapans amorcent une nouvelle collaboration avec l’organisme Lis avec moi. En effet, l’auteur François St-Martin et l’illustrateur Marc Bruneau offrent désormais des animations à la grandeur du Québec par l’entremise de cet organisme voué à la promotion du plaisir de lire et de la littérature auprès des jeunes de 0 à 12 ans.

Tout au long de l’année, Lis avec moi travaille avec une équipe d’animateurs et de comédiens chevronnés qui sillonnent les routes du Québec dans le but de faire vivre le livre dans les écoles, les bibliothèques et les organismes. François St-Martin et Marc Bruneau proposent, à l’intérieur de cette programmation, des animations principalement axées vers le plaisir de jouer avec les mots et de dessiner.

Pour réservations et informations, il suffit de communiquer avec Lis avec moi au 450 978-2565 ou à [email protected] Les descriptions d’ateliers sont également disponibles sur le site www.lisavecmoi.com. L’organisme est inscrit au répertoire Culture à l’école.

Dans la tête de François est une série de bandes dessinées humoristiques diffusées sur le Web et publiées dans une série de livres. Le 4e volume paraîtra d’ailleurs cet automne. Le duo de créateurs a également lancé cette année le livre Les gentils chenapans jouent avec les mots, une bande dessinée destinée aux 8 ans et plus, ayant comme thématique la langue française. Parmi les autres projets en cours, notons la conception d’une trousse de sensibilisation sur la déficience intellectuelle et l’autisme, destinée aux écoles primaires.