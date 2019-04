Le rendez-vous des petits entrepreneurs de retour pour une 6e année

Les inscriptions à la sixième édition de La grande journée des petits entrepreneurs, qui se tiendra le samedi 15 juin 2019 sont maintenant en cours et les enfants de 5 à 12 ans sont invités à créer leur entreprise d'un jour.

Cette initiative unique est l'occasion pour les enfants de partager leur talent et de vivre une première expérience entrepreneuriale. D'ailleurs, les parents sont invités à encourager la participation de leur enfant en misant sur leurs intérêts naturels et sur leurs passions. Les futurs petits entrepreneurs peuvent inscrire leur entreprise dès aujourd'hui à l'adresse suivante : www.petitsentrepreneurs.ca.

Des petits entrepreneurs bouillonnants d'idées

Biscuits au chocolat, bracelets aux couleurs de l'arc-en-ciel, concertos de violon ou smoothies désaltérants, une chose est sure, vous serez épatés par la créativité, la débrouillardise et le talent de la future génération ! Année après année, les petits entrepreneurs font preuve de vision et d'ambition en proposant des produits et services originaux. Que ce soit devant leur résidence ou en se joignant à l'un des nombreux rassemblements organisés à travers le Québec, ils en mettront plein la vue aux visiteurs !

Afin d'accompagner les enfants dans cette grande aventure, un coffre à outils sur mesure est mis à la disposition des parents. Votre enfant a un intérêt particulier pour les arts, la cuisine ou encore les sports ? C'est le moment de vous assoir avec lui et de commencer à penser à sa future entreprise d'un jour.

Développer l'esprit entrepreneurial

Présentée pour une 5e année consécutive par la Caisse de dépôt et placement du Québec, la sixième édition de La grande journée des petits entrepreneurs permet aux enfants de vivre une expérience entrepreneuriale exceptionnelle, dans une ambiance festive et conviviale. L'événement se veut l'occasion d'éveiller la relève au métier d'entrepreneur, en leur permettant de développer leur créativité, leur confiance en eux et de prendre conscience de l'importance du travail et des efforts nécessaires pour gagner des sous, tout en s'amusant.