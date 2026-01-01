La majorité des Canadiens estiment que leur véhicule est exposé au vol

Même si les vols de véhicules sont en baisse dans la majeure partie du pays, la grande majorité des Canadiens estime toujours que les dispositifs antivol de leur véhicule ne sont pas aussi efficaces qu'ils devraient l'être.

Telle est la conclusion d'un sondage Angus Reid commandé par l'Équité Association, un organisme à but non lucratif de lutte contre la fraude.

Bryan Gast, vice-président des services d'enquêtes et de renseignements chez Équité, n'est pas surpris du résultat principal du sondage. Celui-ci révèle que près de 80 % des Canadiens estiment que leur véhicule est ou pourrait être vulnérable aux voleurs.

«En réalité, les tactiques modernes en matière de vol d'automobiles font en sorte que le fait de verrouiller les portières de la voiture n'est plus une protection suffisante», a-t-il expliqué dans un communiqué.

«Le crime organisé a remplacé les pieds-de-biche par des vols fondés sur la technologie comme les attaques par relais des clés à télécommande pour outrepasser facilement le système de sécurité du véhicule.»

Il souligne l'importance de se concentrer sur la prévention pour assurer une «baisse durable» du nombre de vols de voitures au Canada.

Un rapport de l’Équité Association publié en février indiquait que, bien que le nombre de véhicules volés au Canada ait fortement baissé en 2025, près de 47 000 vols avaient été signalés cette année-là. Plus du tiers des véhicules n’ont jamais été retrouvés.

Des mesures insuffisantes

En 2024, le gouvernement fédéral annonçait un nouveau plan d’action national visant à «perturber, démanteler et poursuivre» les groupes criminels organisés à l’origine des vols de voitures, grâce à des sanctions criminelles plus sévères, à un renforcement des inspections des conteneurs maritimes et à un meilleur partage des renseignements.

Le rapport d’Équité publié en février indiquait que, bien que la stratégie semble porter ses fruits, les Canadiens restent exposés aux réseaux de vol de voitures et à une recrudescence des fraudes au crédit automobile détectées dans les ports de Montréal et d’Halifax.

L’Équité Association réclame que des mécanismes antivol robustes soient installés dans tous les véhicules neufs.

Le sondage Angus Reid suggère que 60 % des Canadiens souhaitent que le gouvernement impose des dispositifs de protection sur les véhicules neufs, et 75 % estiment que ces technologies sont nécessaires.

En attendant, souligne M. Gast, les consommateurs prennent eux-mêmes des mesures de sécurité.

Il recommande une approche à plusieurs niveaux en matière de sécurité automobile, allant de mesures simples comme le stationnement dans le garage et le verrouillage des portières à l’installation d’antidémarreurs et de dispositifs de localisation.

«Tout ce que vous pouvez faire pour que votre véhicule soit moins attractif prendra plus de temps aux malfaiteurs pour le voler», a-t-il expliqué.

Une baisse plus forte au Québec

Le rapport d’Équité publié en février indique que c’est au Québec que la baisse du nombre de vols de voitures a été la plus forte en 2025 – 25 % – suivi de l’Ontario avec 22 % et de l’Ouest canadien avec 11 %.

Le Canada atlantique a enregistré la plus faible baisse – à peine 2 %.

Bien que le nombre de vols ait diminué, le taux de récupération des véhicules volés demeure faible, selon le rapport, s’établissant à 59 % à l’échelle nationale. Le rapport précise qu’en Ontario et au Québec, seule la moitié environ des véhicules volés est récupérée.

Le rapport souligne que les véhicules volés non retrouvés ont probablement été exportés ou démantelés dans des «ateliers de démontage clandestins».

Avec un taux de récupération des véhicules volés de 71 %, l’Alberta devance le Québec et l’Ontario – mais la province continue de servir de «province d’accueil» où sont immatriculés les véhicules volés provenant d’autres régions, selon le rapport.

Alessia Passafiume, La Presse Canadienne