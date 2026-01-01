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Roue de fortune

Un Trifluvien remporte 100 000 $

durée 11h00
30 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Dave Vallerand, de Trois-Rivières, a remporté un lot de 100 000 $ le 13 juin, en faisant tourner la Roue de fortune durant un événement spécial au Casino de Montréal.

C’est lors d’un passage au dépanneur Barkoff Servi-Express, à Trois-Rivières, que Dave a fait l’achat du billet Roue de fortune éclair qui lui a permis de faire tourner la fameuse roue.

Le quarantenaire envisage de réaliser de nombreux projets avec le montant remporté, dont un voyage en Égypte avec sa mère et l’achat d’une terre à bois avec un ami.

 

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