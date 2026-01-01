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Mesures préventives

Opération vents violents en cours au pont Laviolette

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17 mars 2026
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Gabrielle Denoncourt
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Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le ministère des Transports du Québec a lancé, au cours de la dernière heure, une opération « vents violents » concernant le pont Laviolette.

On explique qu'il s'agit de mesures préventives dont l'objectif est d’assurer la sécurité des usagers de la route.

Lors de conditions météorologiques caractérisées par de forts vents, le Ministère assure une analyse et une surveillance en continu des différentes infrastructures pouvant mettre en péril la sécurité des conducteurs.

Plusieurs phases sont déjà enclenchées et d'autres pourraient l'être plus tard. Le tout a débuté par l’affichage de messages de sensibilisation sur les panneaux à messages variables situés aux abords de la structure, afin d’avertir les usagers de la présence de vents violents et de les inciter à réduire leur vitesse.

Actuellement, le Ministère a procédé à la fermeture de la voie extérieure du pont dans chaque direction afin de diminuer l’impact des vents sur la circulation, et des patrouilles de retenue circulent sur la structure pour ralentir la vitesse des véhicules.

Aucune fermeture du pont à venir

On assure que la fermeture complète du pont Laviolette ne fait aucunement partie de ce type d’opération, qui vise plutôt à moduler la gestion de la circulation sur la structure dans un souci de prévention.

La phase finale de l’opération « vents violents » concerne les véhicules lourds. Une interdiction de circuler est alors en vigueur pour tous les véhicules lourds, à l’exception des véhicules d’urgence. À l’heure actuelle, cette phase finale n’est pas envisagée.

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