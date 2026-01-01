Des pirates informatiques se font passer pour Hydro-Québec

Des pirates informatiques utilisent le logo d’Hydro-Québec afin de frauder ses clients, selon un rapport de la firme spécialisée en cybersécurité Flare.

Les pirates seraient probablement associés à l’État iranien, selon le rapport de Flare dont le contenu a d’abord été dévoilé par le «Journal de Montréal».

Par courriel ou par texto, les fraudeurs font croire qu’Hydro-Québec doit effectuer un remboursement sur un montant payé en trop.

Les messages conduisent ensuite vers un site web, où l’on demandera à la victime d’entrer des informations personnelles et les informations de sa carte de crédit.

Hydro-Québec invite les Québécois à la prudence. D’autant plus que les textos en question semblent réalistes, souligne le porte-parole de la société d’État, Louis-Olivier Batty, en entrevue.

M. Batty rappelle qu’Hydro-Québec ne procède jamais à un remboursement par texto ou par courriel. Lorsque la société d’État rembourse un client, l’ajustement se fait généralement à même sa facture d’électricité.

L’identité d’Hydro-Québec n’est pas la seule que les pirates usurpent dans cette nouvelle campagne de fraude visant les Canadiens. L’image du gouvernement de la Colombie-Britannique a aussi été utilisée.

Stéphane Rolland, La Presse Canadienne