Crue printanière : la ville de Bécancour déploie des mesures préventives

Depuis la fin de semaine dernière, des équipes de surveillance des cours d'eau de la Ville de Bécancour veillent sur les débits et niveaux d'eau, particulièrement de la rivière Bécancour.

En effet, avec les températures chaudes et les précipitations des derniers jours, la Ville a renforcé sa vigilance et assure faire le nécessaire pour prévenir des inondations potentielles sur le territoire.

On explique que ce travail de surveillance est réalisé en collaboration avec la Sécurité civile et la Sûreté du Québec, ainsi qu’avec les équipes des Services de sécurité incendie et des travaux publics, qui veillent aussi au bon fonctionnement des infrastructures et équipements municipaux.

Par ailleurs, les balises d’urgence sont déjà installées et la signalisation en cas de fermeture de rues est également prête à être affichée lorsque nécessaire.

Distribution de sable

La Ville conseille aux résidents riverains de prendre les mesures nécessaire pour assurer leur propre protection et celle de leurs biens.

D'ailleurs, Bécancour mettra à la disposition des citoyens du sable et des sacs vides au stationnement de l’hôtel de ville (1295, av. Nicolas-Perrot) et au secteur Belle-Vallée de Sainte-Gertrude. Ces deux lieux étant positionnés à des endroits stratégiques et à proximité de zones pouvant potentiellement être touchées par le phénomène de crue des eaux. Si nécessaire, un troisième lieu s’y ajoutera, soit au Bureau d’information touristique de Bécancour (1005, boul. de Port-Royal), situé dans le secteur Saint-Grégoire.

Les citoyens devront remplir leurs sacs par leurs propres moyens et en disposer convenablement. Aucune livraison de sacs à domicile ne sera effectuée. Les citoyens en perte d’autonomie pourront bénéficier d’un soutien supplémentaire au besoin en contactant la réception de l’hôtel de ville au 819 294-6500.

Guide pratique pour s’adapter aux changements climatiques

Au cours des prochains jours, la Ville de Bécancour postera à ses citoyens un guide pratique au sujet de l’adaptation aux changements climatiques. Le document donnera des conseils de prévention, des suggestions d’actions à poser, des informations sur les programmes d’aide disponibles, etc.

Inspiré de l’ancien Guide inondations, cet outil a été mis à jour pour s’appliquer à davantage de situations pouvant survenir en raison des changements climatiques. Il est d’ailleurs possible de le consulter en ligne au becancour.net.