Tentative de meurtre et agression armée

Une perquisition à Trois-Rivières permet la fin de plusieurs enquêtes

durée 10h10
9 mars 2026
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 3 mars dernier, une perquisition dans une résidence de la rue Pelletier, à Trois-Rivières, a notamment permis de faire progresser plusieurs dossiers d’enquête d’importance liés au trafic de stupéfiants, à une tentative de meurtre et à une agression armée impliquant quatre individus.

En effet, les policiers du Service de police de Trois-Rivières, avec l’aide du Groupe tactique d’intervention (GTI) de la Sûreté du Québec, ont procédé à cette opération qui a mené, le jour même, à une première arrestation, puis à deux autres le 5 mars. Mentionnons qu’un quatrième suspect avait déjà été appréhendé le 23 février dernier.

Arrestations

Le Service de police de Trois-Rivières indique que le jour de la perquisition, Dominic St-Cyr, 38 ans, a été arrêté et demeure détenu.

Deux jours plus tard, Maurice Junior Cormier Giroux, 34 ans, ainsi que David Boisvert, 42 ans, ont été appréhendés par les policiers et sont toujours détenus.

Rappelons également que le 23 février, Dominique Duhaime, 34 ans, soupçonné d’être lié à ce dossier, a été arrêté par les patrouilleurs du Service de police de Trois-Rivières alors qu’il était recherché en vertu d’un mandat lié aux libérations conditionnelles fédérales. Lors de son arrestation, il aurait commis des voies de fait sur un agent de la paix et proféré des menaces de mort. Il fait maintenant face à des accusations en lien avec ces événements et est présentement détenu.

Pour les trois principaux suspects — Duhaime, St-Cyr et Cormier Giroux — des mandats d’arrestation avaient été délivrés pour tentative de meurtre et agression armée, en plus d’autres accusations liées au trafic de stupéfiants et à diverses infractions constatées.

L’enquête a permis d’établir que Dominique Duhaime, Dominic St-Cyr et Maurice Junior Cormier Giroux pourraient être impliqués dans d’autres agressions visant différentes victimes. L’enquête se poursuit et d’autres démarches sont toujours en cours dans ces dossiers.

Toute personne qui aurait été victime de ces individus ou qui détiendrait des informations en lien avec ces événements est invitée à communiquer avec le sergent-détective Patrice Gignac du Service de police de Trois-Rivières au 819-691-2929, poste 3250.

Saisies

Lors de cette perquisition, plusieurs objets ont été saisis, dont un fusil tronçonné et des munitions, des armes à air comprimé, plusieurs poignards ainsi que des barres de fer artisanales munies de poignées.

Au cours de l’enquête, les policiers ont également saisi des quantités de drogues destinées au trafic, du matériel servant au trafic, ainsi que de l’argent comptant.

 

