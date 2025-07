Deux arrestations pour introduction par effraction à Trois-Rivières

Le 15 juillet, deux hommes on été arrêtés par les policiers de Trois-Rivières, après avoir commis une introduction par effraction dans une résidence de la rue Honoré-Mercier.

C'est vers 11h20, qu'une citoyenne a appelé le numéro d'urgence après avoir surpris les deux individus tentant d'entrer dans la maison. Ils ont aussitôt pris la fuite, mais grâce aux descriptions précises fournies par la femme, les agents ont pu les localiser quelques minutes plus tard dans une ruelle du secteur St-François-D’Assise, où ils ont été arrêtés.

Les suspects sont Daniel Jr Gauthier, 36 ans et Isaac Ferland, 21 ans qui ont comparu le 16 juillet au palais de justice de Trois-Rivières et sont demeurés détenus. Isaac Ferland doit revenir devant la Cour aujourd’hui pour son enquête sur remise en liberté. Daniel Jr Gauthier, quant à lui, sera de retour devant la Cour le 8 septembre prochain.

L’enquête a permis de relier les deux suspects à au moins six autres dossiers d’introduction par effraction et vol survenus au cours des dernières semaines dans les quartiers Marie-de-l’Incarnation et du Carmel. Des accusations supplémentaires pourraient être portées contre eux.

Précisons que l’ensemble de ces délits sont survenus en plein jour, un facteur pouvant atténuer les inquiétudes liées à la sécurité nocturne.

Les autorités invitent les citoyens du secteur qui pourraient détenir des images captées par leurs caméras de surveillance à communiquer avec eux au 819 691-2929, option 6.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle également l’existence du programme Registre des caméras, qui permet aux citoyens d’inscrire leur système de surveillance extérieur dans une base de données confidentielle, accessible aux policiers en cas de besoin. La vidéosurveillance constitue un outil précieux pour faire progresser une enquête ou contribuer à l’arrestation et à la condamnation de personnes impliquées dans des délits criminels. Pour vous inscrire, consultez le www.v3r.net.

Enfin, soulignons l’importance du programme Surveillance de quartier, qui encourage l’implication citoyenne individuelle et collective afin de renforcer la sécurité et la tranquillité dans nos quartiers, dans un esprit de collaboration où chacun veille sur les autres. Pour plus d’information, abonnez-vous à la page Facebook Surveillance de Quartier 2.0 – Ville de Trois-Rivières.