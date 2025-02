Démantèlement d'un point de vente de tabac de contrebande à Trois-Rivières

Deux perquisitions liées au trafic de cannabis, de cocaïne et de méthamphétamines se sont déroulées simultanément dans deux logements des rues Sainte-Cécile et du Vivandier à Trois-Rivières. Celles-ci ont permis de saisir plus de 19 000 comprimés de méthamphétamines, près de 14 grammes de cocaïne, environ 1750$ en argent canadien et des ...