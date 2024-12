Ne laissez pas la fraude gâcher votre temps des Fêtes

Le sapin est coupé, les lumières sont accrochées, le chocolat est chaud et les bas sont suspendus. À l'approche du temps des Fêtes, le Centre antifraude du Canada fait le point sur les arnaques les plus courantes à cette période de l'année afin de les détecter, de les contrer et de les signaler le plus rapidement possible, et ainsi, de passer des Fêtes réjouissantes.

Magasinage en ligne et produits de contrefaçon:

Ces belles babioles brillantes de marques connues sont souvent annoncées en vente rapide ou à un prix trop beau pour être vrai. Si c'est le cas, on peut ménager son porte-monnaie et sa fierté en faisant des achats chez des commerçants légitimes. Il faut faire des recherches avant d’acheter. Si on reçoit des produits contrefaits de qualité inférieure, ils peuvent être très dangereux pour la santé.

Vente de bien et de services:

Quelqu’un veut acheter un de vos produits sans le voir, ou offre de payer plus que le prix demandé? Si c'est le cas, confirmez que l’argent reçu est réel avant de traiter la commande. Il faut se méfier des demandes qui deviennent très compliquées, ou qui font envoyer de l’argent avant de recevoir un paiement complet.

Fraudes liées à l’expédition:

Des messages texte ou des courriels non sollicités, semblant provenir d’entreprises d’expédition légitimes, demandent de communiquer de toute urgence des renseignements personnels ou un paiement parce que les renseignements d’expédition sont incomplets, ou informent que la livraison a échoué ou que des colis sont retenus en attendant de recevoir un paiement? Méfiez-vous.

Fraudes liées aux rabais pour des téléphones cellulaires:

Des fraudeurs appellent, prétendant être un fournisseur de service bien connu qui offre en cadeau un nouveau téléphone cellulaire et un plan à prix réduit. Après avoir recueilli vos renseignements personnels pour faire une vérification de crédit, ils commanderont un nouveau téléphone en votre nom. Le téléphone pourrait être envoyé directement à ces fraudeurs. Ou alors, la victime recevra le « mauvais » téléphone, et on lui demandera de l’envoyer aux criminels.

Investissements:

Les fraudeurs se servent des médias sociaux et de sites Web frauduleux pour promouvoir des occasions d’investissement dans la cryptomonnaie. Ils pourraient même joindre au moyen d’un message texte envoyé au hasard à un « mauvais numéro ». Ils diront à quel point c’est simple, tout en s’efforçant d’accéder à un appareil à distance pour aider le client à créer ses comptes. Ils garantiront aussi que ce dernier récoltera rapidement des profits, avec un petit investissement au départ. Avant de le faire, faites des recherches sur le conseiller, son entreprise, et la faisabilité de toutes les offres d’investissement. Il faut vérifier qu’ils sont inscrits sur la liste des gentils à l’aide de la base de données nationale des inscriptions (https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/inscription/sont-ils-inscrits/).

Stratagème de rencontre:

Vous n’arrivez pas à rencontrer votre nouvel amour virtuel sous le gui, mais ils n’ont aucune difficulté à vous envoyer des mots doux suivis d’innombrables demandes d’argent? Il est temps de retirer les rubans de leurs explications et d’examiner de plus près la véracité de chaque information reçue. On ne doit jamais envoyer d’argent à une personne qu'on n'a jamais rencontrée.

Offres de récupération d’argent:

Ces faux spécialistes en recouvrement ou faux agents d’application de la loi prétendent pouvoir recouvrer des pertes financières causées par une fraude précédente. Ils feront franchir diverses étapes à l'interlocuteur qui leur permettront de récolter l'argent durement gagné. Il faut signaler les cas de fraude au service de police de sa région et à ses institutions financières le plus vite possible pour augmenter ses vraies chances de revoir son argent.

Cartes-cadeaux:

Ces cartes sont un moyen populaire et pratique de donner un cadeau. Elles sont parfaites pour être glissées dans les bas de Noël... sauf quand elles sont vides! Quand on achète des cartes-cadeaux au magasin, il faut s'assurer qu'elles n’ont pas été trafiquées en les comparant à d’autres cartes à vendre, et en passant son doigt sur les codes à barres. Quand on s'en procure en ligne, il est conseillé d'éviter les sites de revente et de vente aux enchères. Les entreprises et organisations légitimes ne demandent pas à être payées avec des cartes-cadeaux, surtout pas sous pression.

Dons:

C’est la période des Fêtes, et les fraudeurs comptent sur sur les dons. Les fraudes relatives aux dons et aux organismes de bienfaisance comprennent toute sollicitation fausse ou trompeuse où il faut faire un don à un organisme de bienfaisance, à une association, à une fédération ou à une cause religieuse. Lors d'une sollicitation, il faut demander le numéro d’enregistrement de l’organisme et confirmer qu’il est enregistré sur la Liste des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada sur le site Web de l’ARC ou en composant le 1- 800-267-2384. Dans la mesure du possible, il faut donner à la source et non à un intermédiaire.

Avis de prix et de vacances gagnés:

Qu’y a-t-il de mieux que d’échapper à la féérie hivernale? Gagner une voiture, 1 M$, ou même des vacances gratuites pendant le temps des Fêtes. Pour récolter un prix, il suffit de confirmer ses renseignements personnels et de payer quelques frais. Dans ce cas précis, il ne faut pas oublier qu'on ne peut gagner un concours ou un tirage si on n'y a pas participé. On ne peut pas participer à une loterie à l’étranger sans acheter un billet dans le pays en question. Au Canada, s’il y a des frais associés à un prix, ils sont simplement déduits du total des gains.

Urgence:

Vous recevez un appel désespéré, soi-disant d’un proche qui se trouve à l’hôpital ou en prison. Ils ne pourront pas rentrer à temps pour les Fêtes... à moins que vous ne les aidiez en leur envoyant de l’argent de toute urgence? Il faut résister à l’impulsion d’agir immédiatement et poser des questions pour vérifier l’identité de la personne, ou appeler ses proches pour confirmer la situation.

Vol d’identité et fraude d’identité:

En cette période frénétique des fêtes :

À FAIRE : Garder son portefeuille sur soi et garder son NIP à l’abri du regard des autres;

À NE PAS FAIRE : Divulguer ses mots de passe ou fournir ses renseignements personnels.

Les fraudeurs adorent faire des achats, surtout lorsqu’ils utilisent le nom et l’argent d’une autre personne. Si vous êtes victime de fraude, communiquez avec son institution financière et les agences d’évaluation du crédit (Equifax Canada et TransUnion Canada) dès que vous le remarquez.

Si vous croyez avoir été la cible de fraude ou de cybercriminalité, signalez-le à votre service de police local et au CAFC sur son système de signalement en ligne ou en composant le 1-888-495-8501.