Trois Mauriciens gagnants de Loto-o-suivant

Trois Mauriciens font partie des 50 gagnants de la loterie caritative Loto-o-suivant. Ainsi, Jeannine Lafrenière, Louise Prince et Léo Beaulieu, ont ainsi remporté 10 000 $ chacun le 12 novembre et ils ont pu choisir un organisme sans but lucratif (OSBL) québécois, auquel Loto-Québec remettra un montant de 10 000 $ dans les prochaines semaines.

Jeannine Lafrenière et Léo Beaulieu ont tous deux choisi de donner à l'organisme Albatros Trois-Rivières, qui offre des soins et des services aux personnes en fin de vie. Mme Lafrenière y est bénévole, tandis que M. Beaulieu a vu des proches être accompagnés par ce même groupe. Mentionnons que tous les deux ne se sont pas consultés avant de choisir à qui serait remis le montant additionnel.

« C’est facile de donner de son temps et c’est très valorisant! On vit de belles choses! », a souligné Mme Lafrenière, pour qui donner est très important.

Mme Lafrenière s’est procuré son billet au kiosque de Loto-Québec du centre commercial Les Rivières, à Trois-Rivières. M. Beaulieu a acheté le sien au Super C de la rue Saint-Laurent, également à Trois-Rivières.

Louise Prince a quant à elle opté pour l’organisme Le Ruban Rose, qui soutient les femmes vivant avec le cancer, principalement un cancer du sein. Cette cause la touche particulièrement. Elle s’est procuré son billet gagnant au dépanneur Courteau de la rue des Prairies, à Trois-Rivières.

« Plus de deux millions de dollars auront été remis à des organismes québécois choisis par les gagnants à la loterie caritative Loto-o-suivant depuis son lancement en 2021. Année après année, ces gagnants ont affirmé leur fierté de pouvoir redonner à une cause qui leur est chère. Loto-Québec est tout aussi fière de voir autant de communautés bénéficier de ces dons P», souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l’exploitation des loteries à Loto‑Québec.

À propos du programme On gagne à redonner

Plusieurs initiatives ainsi que de nombreux projets de soutien et de solidarité sont mis en place chaque année par Loto-Québec et ses employés, et sont regroupés sous le programme On gagne à redonner. Grâce à cet engagement caritatif et collectif, la Société soutient de nombreux organismes partout au Québec.