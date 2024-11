Invasion à domicile, tôt ce matin, au centre-ville de Trois-Rivières

Vers 4 h 45, ce matin, les policiers de Trois-Rivières se sont présentés dans un logement de la rue St-Denis, au centre-ville, suite à un appel pour une invasion de domicile.

Une dame a contacté le service de police, mentionnant que des individus avaient fait irruption dans son logement et qu’il y avait eu décharge d’arme à feu. Des patrouilleurs qui se trouvaient à proximité sont intervenus rapidement, mais les assaillants avaient fui les lieux. Les policiers ont constaté qu’un individu avait été atteint à la jambe par un projectile d’arme à feu. Sa vie n’était toutefois pas en danger et il fut conduit au centre hospitalier de Trois-Rivières (CHAUR).

Il semble que, pour une raison qui reste à déterminer actuellement, des individus cagoulés seraient entrés par effraction et auraient voulu faire un mauvais parti à un homme âgé d’une trentaine d’années. Lors de l’altercation, un des suspects aurait fait feu sur la victime avant de réussir à prendre la fuite.

Le logement visé par l’événement est un endroit où il y a eu plusieurs déplacements policiers et les individus reliés sont également connus des policiers. La scène est actuellement expertisée par les enquêteurs et un technicien en identité judiciaire. Une enquête est en cours afin d’identifier les suspects et de connaître le mobile relié à cet événement.

Toute personne pouvant fournir de l’information en lien avec cet événement est invitée à composer le (819) 691- 2929 # 6 ou à transmettre l’information de façon confidentielle via le courriel [email protected].