Deux hommes de Shawinigan arrêtés en lien avec le cannabis illicite

Deux hommes de Shawinigan ont été arrêtés, hier, à la suite d'une vaste opération menée par le Service des enquêtes sur la contrebande de cannabis de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le Service de police de la ville de Montréal et des services de police municipaux partenaires. Ceci en lien avec le cannabis illicite.

La journée a débuté par le démantèlement d’un important réseau de distribution de haschich et de cannabis à Saint-Armand en Estrie. Un total de 390 kg de haschich, 1 475 kg de cannabis et 23 kg de concentré de haschich ont été saisis, en plus de 435 000 $ en argent canadien.

Puis, une résidence de Shawinigan a été perquisitionnée, ce qui a mené à l'arrestation d'un homme de 56 ans, relié à l'endroit, mais qui se trouvait à Montréal à ce moment. Les policiers ont débarqué dans un logement à Shawinigan-Sud et cette fois, un homme de 57 ans a été arrêté sur les lieux.

Un homme de 46 ans de Saint-Armand a été arrêté au laboratoire avec 80 kg de haschich trouvés à cet endroit. Puis, un autre homme de 65 ans a été arrêté sur le boulevard Rosemont à Montréal et finalement deux arrestation dans deux logements sur l'avenue Papineau à Montréal. Un homme de 34 ans et 71 ans. Un total de 180 kg de haschich ont été trouvés dans les deux logements.

Le but de l'opération était de démanteler une organisation criminelle s'adonnant à la production, la distribution et la vente de haschich et de cannabis illicites sur le territoire québécois.

En conclusion, une série de sept perquisitions de lieux et de cinq véhicules a été effectuée à Shawinigan, Montréal et Saint-Armand. Elle a permis la saisie de :

390 kg de haschich

1 475 kg de cannabis (Kief et cocottes)

23 kg de concentré de haschich (wax, huile)

2L de GHB

Plus de 185 000 $ d’argent canadien

Plus de 10 000 $ d’argent américain

1 véhicule saisi en bien infractionnel

435 000 $ en argent canadien

L’opération a mobilisé 70 policiers dont des maîtres-chiens de la Sûreté du Québec.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Cannabis.



La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande ou la production de cannabis peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.