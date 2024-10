L’église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses réduite en cendres

L'église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses à Trois-Rivières a malheureusement été détruite par les flammes lors d'un violent incendie qui s'est déroulé hier après-midi. Il n'a pas été possible pour les autorités de sauver le bâtiment qui était en rénovation.

Les pompiers ont été appelés sur les lieux vers 14 h alors que des flammes étaient visibles à l'intérieur du lieu de culte datant de 1913-1914. En plus, de l'équipe d'intervention de Trois-Rivières, quatre autre municipalités, dont Shawinigan et Bécancour, sont venus prêter main forte. On parle d'un total de 90 pompiers présents pour tenter de maîtriser l'incendie.

Les Trifluviens ont pu apercevoir les flammes et la fumée, et ce, à plusieurs kilomètres aux alentours. De plus, les policiers ont fait évacuer des bâtiments et des commerces qui étaient près de l'église.

C'est vers 15 h 42, que la ville de Trois-Rivières a annoncé que l'incendie était maîtrisé, mais les intervenants ont continué leur travail jusqu'en fin de soirée.

Notons que des travaux étaient en cours sur la toiture et le vieux bâtiment devait être transformé en logements.