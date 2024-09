Une Trifluvienne décède dans une grave collision de la route

Une cinquantenaire de Trois-Rivières a perdu la vie lors d'une grave collision entre trois véhicules sur la route 132 à Pierreville le 12 septembre dernier.

Vers 9 h 15, les services d'urgence avaient été demandés sur les lieux de la collision. Pour une raison inconnue, une conductrice qui a subi des blessures, mais dont on ne craignait pas pour sa vie , qui circulait en direction EST aurait dévié de sa voie dans une courbe pour entrer en collision avec la Trifluvienne qui circulait en direction OUEST. Un troisième véhicule circulant en direction OUEST a fait une sortie de route afin d’éviter la collision. L'homme n'a subi aucune blessure.

La route 132 a été fermée à la circulation à la hauteur du rang St-Joseph à Pierreville. Un enquêteur en scène de collision avait été dépêché sur les lieux de l'accident.

Une enquête est en cours par le poste de la SQ MRC de Nicolet-Yamaska afin d’éclaircir les causes et circonstances de cette collision. On ignore toujours la raison du changement de voie.

L'enquête se poursuit.