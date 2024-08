Tempête Debby : Trois-Rivières reçoit 115 mm de pluie

Selon les données récoltées par le gouvernement du Québec, les restants de la tempête tropicale Debby du 9 août ont laissé tomber 115 mm de pluie sur Trois-Rivières ce qui a créé de nombreux dégâts.

Au cours des 48 dernières heures, la Ville a été en mode nettoyage. Les balais mécaniques ont arpenté les rues pour procéder au nettoyage et les arbres et branches qui ont pu gêner la circulation ont été déplacés en bordure de rue. Grâce aux efforts des différentes équipes et à la collaboration de la population, toutes les routes sont désormais accessibles.

Des conteneurs à la disposition de la population

Pour permettre aux citoyennes et citoyens touchés de se débarrasser de meubles ou autres fournitures endommagées, la Ville installera des conteneurs dans certains secteurs. Pour toutes informations, la population est invitée à communiquer avec le 311.

Réclamation en cas de refoulement d'égout

Les propriétaires ayant subi des dommages à la suite d’un refoulement d’égout doivent les déclarer à leur assureur et le cas échéant, ensuite remplir le formulaire de la Ville qui se trouve sur le site Internet de la municipalité dans les 15 jours suivants les dommages.