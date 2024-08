Le Québec se remet progressivement du passage des vestiges de la tempête Debby

Les impacts des importantes quantités de pluies laissées par le passage de la tempête Debby se font encore sentir dans plusieurs régions du Québec, lundi, mais un retour vers la normale s'effectue graduellement.

Vers 5 heures lundi, Hydro-Québec signalait qu'environ 3200 de ses clients étaient toujours privés de courant, la majorité d'entre eux se trouvant en Estrie et en Mauricie.

Au plus fort de l'événement, vendredi soir, 550 000 abonnés de la société d'État étaient plongés dans le noir dans l'ensemble de la province.

Dimanche, Hydro-Québec a indiqué que le courant devait être rétabli chez la vaste majorité des clients affectés avant la fin de la journée, mais a prévenu que certains foyers allaient devoir patienter jusqu'à lundi en raison de problèmes d'accessibilité.

Par ailleurs, dans certains cas, il est tout simplement impossible de rétablir le courant à l'heure actuelle en raison des inondations, a-t-on fait savoir.

Sur le réseau routier, certaines entraves demeurent en place, selon Québec 511. C'est entre autres le cas du tunnel Dorval, dans l'ouest de l'île de Montréal, qui demeure inaccessible en raison d'une accumulation d'eau.

Pour les personnes qui utilisent habituellement l'autoroute 13 dans ce secteur, le ministère des Transports et de la Mobilité durable recommande d'envisager un autre itinéraire, ainsi que de privilégier le transport en commun et le télétravail, dans la mesure du possible.

Le ministère a expliqué dimanche que la station de pompage du tunnel a été endommagée par les refoulements de l'égout collecteur municipal qui assure l'évacuation des eaux de ce tronçon de l'autoroute 13. Le tunnel est donc fermé pour une durée indéterminée.

Tous les automobilistes sont par ailleurs invités à consulter le Québec 511 avant d'amorcer leurs déplacements.

Plusieurs municipalités du Québec ont reçu des quantités de pluie record en l'espace de 24 heures, vendredi, dépassant les 100 millimètres à biens des endroits, lorsque la province a été balayée par les vestiges de l'ouragan Debby.

Selon le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, 55 municipalités ont été touchées par des inondations. Plus précisément, 260 résidences ont été inondées.

De plus, 400 personnes ont été évacuées, et près de 170 routes ont été touchées par les dégâts. Enfin, huit municipalités ont déclaré l'état d'urgence local.

Certains sinistrés qui répondront aux critères d'admissibilité auront droit à une aide financière en vertu du Programme général d'assistance financière lors de sinistres, a annoncé le gouvernement.