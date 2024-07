La police de Trois-Rivières sensibilise au partage de la route

Le 3 juillet, les policiers de Trois-Rivières à la prévention et aux relations communautaires ont assisté l'équipe de vélo-patrouilleurs lors d'une activité de sensibilisation sur le partage de la route.

Cette fois-ci, ils se sont déplacés à l'intersection du parc linéaire et du boulevard des Récollets.

Cette activité a permis de discuter et sensibiliser les cyclistes et piétons empruntant cette partie du parc linéaire au respect de la signalisation, en plus d'inscrire quelques nouveaux vélos au programme de prévention O.V.N.I.

La sécurité publique rappelle de toujours faire preuve de prudence, de vigilance et de courtoisie, et ce, que l'on soit au volant d'un vélo ou d'une voiture.