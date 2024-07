Quelques cas de brûlure à la rétine et à la cornée recensés après l'éclipse solaire

MONTRÉAL — Trois cas de brûlure à la rétine et trois autres cas de brûlure à la cornée ont été confirmés à la suite de l'éclipse solaire totale du mois d'avril, selon l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec (AMOQ).

Il y aurait également trois autres cas soupçonnés de brûlure de la cornée, mais qui n'ont pas été confirmés.

L'AMOQ a recueilli ces données en faisant un sondage auprès des ophtalmologistes, qui ont répondu volontairement entre le 9 et le 24 avril.

L'association prévient que les données peuvent avoir été sous-estimées, mais elle croit que ce nombre infime de cas prouve le succès de la campagne de sensibilisation déployée en vue de l'éclipse du 8 avril.

Selon elle, ces efforts ont «permis de réduire les dommages oculaires chez la population».

«Toutefois, ces résultats démontrent que les risques liés à l'observation d'un tel phénomène sans protection sont bien réels alors que les effets visuels de la rétinopathie (brûlure à la rétine) solaire peuvent être permanents et irréversibles», a souligné la docteure Cynthia Qian, porte-parole de l'AMOQ et médecin ophtalmologiste spécialiste en rétine au CHU Sainte-Justine et à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

En tout, l'association a recensé 18 consultations dans des cliniques liées à l'éclipse. La moyenne d'âge de ces patients était de 38 ans, et les symptômes les plus fréquents étaient une douleur ou un inconfort dans les yeux et une vision floue.

Parmi ces 18 patients, 40 % ont reconnu qu'ils n'avaient pas porté de lunettes certifiées pour observer le phénomène.

«Cette donnée est particulièrement évocatrice, puisqu'elle démontre la nécessité de faire encore plus de prévention en matière de santé oculaire, notamment auprès de populations plus vulnérables, en marge d'événements tels que les éclipses», a souligné la docteure Qian.

La Presse Canadienne