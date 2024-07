Note parfaite pour Trois-Rivières en matière de sécurité incendie

Le ministère de la Sécurité publique du Québec a procédé à un audit auprès de la Direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile de Trois-Rivières et lui a attribué une note parfaite.

Une correspondance du ministère souligne que toutes les interventions ayant fait l’objet d’une analyse sont conformes aux engagements inscrits dans le schéma de couverture de risques et qu’aucune action supplémentaire n’est requise. Le sous-ministre, M. Marc Croteau, a profité de l’occasion pour féliciter les équipes en place quant au travail accompli pour assurer la sécurité des Trifluviennes et Trifluviens. Parmi les éléments analysés, notons le protocole de déploiement des ressources (10 pompiers en 10 minutes), le respect des ententes intermunicipales et la formation du personnel. Mentionnons à cet effet que plus de 10 000 heures de formation ont été dispensées en 2023.

Un rapport annuel 2023 tout aussi convaincant

En parallèle, la Direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile a récemment publié son rapport annuel 2023. Les faits saillants témoignent de l’engagement des équipes envers la sécurité de la population, tant sur le plan de la prévention que des opérations.

- 9 058 vérifications d’avertisseurs de fumée dans les résidences;

- 1 221 inspections de bâtiments de risque moyen à très élevé;

- 2 747 interventions (incendies, sauvetages, désincarcération, etc.);

- Dans le périmètre urbain et selon les critères du schéma de couverture de risque en vigueur, 94 % des appels d’incendie ont été répondus par une force de frappe de 10 pompiers en 10 minutes;

- Prix Innovation de la CNESST pour la création d’un support de lance.