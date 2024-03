Près de 50 pompières et pompiers assermentés ou honorés

Trente nouvelles pompières et pompiers ont été assermenté, hier soir, par le directeur de la Sécurité incendie et de la sécurité civile de Trois-Rivières, Dany Cloutier. La cérémonie s'est déroulée à la salle Anaïs- Allard-Rousseau de la Maison de la culture de Trois-Rivières.

C’est devant parents et proches ainsi que l’état-major de la direction que les nouvelles pompières et nouveaux pompiers ont prêté serment au directeur, s’engageant ainsi à effectuer leur travail avec loyauté, probité, respect et discrétion. Notons que cette cérémonie était l’occasion d’assermenter toutes les personnes nouvellement en poste depuis 2020, cette importante tradition ayant dû prendre une pause bien involontaire en raison de la pandémie.

Lors de la cérémonie, monsieur Cloutier a également procédé à la nomination de huit personnes à un nouveau poste au sein de la direction. De plus, il a souligné le départ à la retraite d’un collègue de travail, après 30 ans de carrière dans le métier de pompier.

C’est le conseiller municipal du district de Richelieu et président du comité Assurer la sécurité des milieux, monsieur Jonathan Bradley, qui a eu l’honneur de remettre la Médaille des pompiers pour services distingués du Gouverneur général du Canada à une pompière et 10 pompiers. Cette distinction est destinée à honorer les membres d’un service d’incendie canadien ayant 20 ans de service, dont au moins 10 ans dans des fonctions comportant des risques. En plus de la médaille, une barrette est remise pour chaque tranche additionnelle de 10 ans de service.