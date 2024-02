Des courriels menaçants utilisés comme tactique de fraude

Une nouvelle tactique de fraude circule actuellement sur le Web et les autorités invitent la population à signaler le tout auprès du Centre antifraude du Canada.

Cette fois, les fraudeurs jouent la carte de la peur par le biais d'un courriel laissant entendre qu'ils auraient été mandatés, par un client, pour «assassiner», par empoisonnement le destinataire du courriel. L'auteur indique être en possession de plusieurs informations dont l'itinéraire, les lieux de loisirs, et les heures de déplacements du destinataire et qu'il ne lui « reste qu'à passer à l'acte ».

En échange d'une somme d'argent, dans un délai de 48 heures, l'auteur promet de ne pas mettre son plan à exécution, mais également de partager toutes les informations concernant ledit «client».

« Nous avons été informés de certains cas similaires. C'est en effet une nouvelle vague de tentative de fraude, un nouveau stratagème. On invite la population à signaler le courriel au Centre antifraude du Canada », indique le porte-parole de la Sûreté du Québec, Louis-Philippe Ruel.

Mars, mois de la prévention de la fraude

Le Mois de la prévention de la fraude est une campagne annuelle qui vise à vous aider à détecter, contrer et signaler la fraude.

Le thème de cette année, « 20 ans de lutte contre la fraude : d’hier à aujourd’hui », aidera la population à reconnaître l’évolution de la fraude au cours des années, de l'ère du télémarketing et du courrier, à celui des médias sociaux et de l'intelligence artificielle.

Bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent quotidiennement à combattre les divers types de fraudes, la vigilance demeure le meilleur moyen de contrer les fraudeurs.

Les citoyens doivent faire preuve de scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes, valider l’information et s’interroger sur l’appât d’un gain trop facile. Ces simples gestes peuvent leur éviter plusieurs ennuis.

Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le sentiment d’urgence, l’autorité ou la rapidité pour arriver à leurs fins.

Signaler, c’est agir!

La Sûreté du Québec invite la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police local.

Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone ou en personne, elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1 888 495 8501.

Pour plus d’information, consultez le site Web ainsi que le fil Twitter et la page Facebook de la Sûreté du Québec et de ses partenaires.