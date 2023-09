La plupart des délinquants jugés les plus dangereux ne sont pas en sécurité maximale

Les statistiques fédérales montrent que la plupart des 700 délinquants jugés les plus dangereux au Canada sont incarcérés dans des prisons à sécurité moyenne et minimale.

Les données ont été déposées au Parlement en réponse à une question écrite de Frank Caputo, député conservateur de la Colombie-Britannique.

Sa question est intervenue après la mise au jour dans les médias du transfert du célèbre tueur en série et violeur Paul Bernardo dans une prison à sécurité moyenne au Québec depuis l'établissement à sécurité maximale de Millhaven, en Ontario.

Le Service correctionnel du Canada a réexaminé sa décision à la suite de réactions négatives dans la population et a conclu que les autorités avaient suivi la politique de manière appropriée en déplaçant Bernardo, qui purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour une durée indéterminée et a été déclaré délinquant dangereux.

La commissaire au système pénitentiaire, Anne Kelly, a déclaré que Bernardo ne présentait pas de risque pour la sécurité publique et que les conditions de détention en sécurité moyenne étaient similaires – et pas plus confortables – à celles en sécurité maximale.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a néanmoins demandé au gouvernement libéral d'intervenir et de faire en sorte que Bernardo et d'autres délinquants dangereux soient obligés de purger la totalité de leur peine dans un établissement à sécurité maximale.

