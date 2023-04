La Cour suprême tranchera sur l'interdiction de cultiver du cannabis à domicile

La police a lancé tôt jeudi à Trois-Rivières une opération menant à des arrestations pour de la contrebande de cannabis et du trafic de stupéfiants. La Sûreté du Québec (SQ) explique que la Direction de la police de Trois-Rivières (DPTR) avait reçu des plaintes et des informations provenant du public concernant la vente de cannabis et de ...