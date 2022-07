Opération nationale de surveillance sur les cours d'eau

Plusieurs services de police du Québec tiendront en fin de semaine une opération nationale concertée qui s’attardera à la sécurité des citoyens s’adonnant à des activités nautiques.

Pour justifier cette opération qui aura lieu de vendredi à dimanche, la police signale qu’à quai et sur les plans d’eau, l’achalandage ne cesse d’augmenter.

La police a observé que dans la une majorité des collisions, chavirements et noyades, le comportement humain est un facteur important.

Les policiers réaliseront donc diverses interventions auprès de la clientèle nautique autant à quai que sur les plans d’eau, ou sur la route à proximité lors du retour à la maison, afin d’appliquer les lois et règlements.

Ils émettront aussi plusieurs conseils de sécurité, notamment à propos de l’équipement obligatoire, mais aussi de celui qui ne l’est pas, comme le vêtement de flottaison individuel, même s’il est fortement recommandé.

La police entend aussi livrer des conseils sur l’immersion en eau froide, les prévisions et les conditions météorologiques, les responsabilités des plaisanciers, la cohabitation sur l’eau et certains dangers tels les hauts fonds et les objets submergés.